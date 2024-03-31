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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور نادر منذ تشخيصه بالسرطان.. ملك بريطانيا يشارك في قداس عيد الفصح

ملك بريطانيا
ملك بريطانيا

وصل ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا لحضور قداس عيد الفصح في وندسور، في ظهور علني نادر منذ تشخيص إصابة الملك بالسرطان.

 

وابتسم الملك للحضور أثناء دخوله إلى كنيسة القديس جورج لحضور قداس من المتوقع أن يستمر لمدة ساعة تقريبًا، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويُنظر إلى ظهور الملك البالغ من العمر 75 عامًا على أنه محاولة لطمأنة الجمهور بعد تنحي تشارلز عن مهامه العامة عقب إعلان قصر باكنجهام في أوائل فبراير أنه يخضع للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

 

وعلى الرغم من أنه كان يعمل خلف جدران القصر، إلا أن ظهوره علنًا في مناسبة ملكية مثل قداس عيد الفصح يعتبر علامة إيجابية.

وستكون الخدمة نفسها أصغر من المعتاد حيث أن كيت، أميرة ويلز، تخضع أيضًا للعلاج من السرطان وأوقفت واجباتها العامة مؤقتًا. ولن تحضر الأميرة وزوجها الأمير ويليام وأطفالهما الخدمة.
 

ملك بريطانيا تشارلز السرطان يورونيوز أميرة ويلز

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