سياحة أسوان لـ"صدى البلد": 60% نسبة الحركة الوافدة بـ أبو سمبل

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، إن الموسم السياحي الشتوى في أسوان قارب على الانتهاء متوقعا أن يكون 10 ابريل القادم.

وأوضح عبدالهادى في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نسبة الإشغال السياحي في أسوان متوسطة نتيجة لقرب انتهاء الموسم، إلا ان الحراك السياحي معقول .

أشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إلى أن الرحلات القادمة إلى منطقة أبوسمبل تقارب 60% من الحركة السياحية إلى ذلك المقصد العالمي.

يذكر أن معبد أبو سمبل الكبير يقبع في النوبة ، بناه الملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة تم قطعه كاملاً في الجبل، حوالي عام 1264 قبل الميلاد.

ويشتهر المعبد بتماثيله الأربعة الضخمة جالسة والتي تزين واجهته، والتي انهار أحدها بسبب زلزال قديم ولا تزال بقاياه على الأرض.

