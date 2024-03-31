محمد صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة ضد برايتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، حيث يشارك النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي، بينما يتغيب أندرو روبرتسون بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجل فان دايك، جاريل كوانساه، كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.