رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعاً لمناقشة منظومة مطورة للطلاب الوافدين

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعاً مع إدارة الطلاب الوافدين ، عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من مجلس الجامعة ، صدور قرارات رئيس الجامعة بإعادة هيكلة مكتب الوافدين و الإدارات التابعة له ، و ذلك لاستعراض ملف الطلاب الوافدين، و مناقشة خطة إدارة الوافدين خلال الفترة القادمة، كما تناول اللقاء عرض لبعض الأمور التنظيمية و الإجرائية للعمل على توفير المزيد من الرعاية للطلاب الوافدين ، و وضع خطة لجذب أعداد أكثر من الطلاب الجدد .

حضر الإجتماع الدكتور المعتصم بالله مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين ، الدكتورة شيماء عبد الوهاب ، الدكتور أحمد صالح نائبا المشرف العام ، محمد النجار مدير مكتب الوافدين ، دكتورة علياء عبد العال مدير إدارة شئون الطلاب الوافدين، هانى السيد سعد منسق الشئون الاجتماعية ، سمر صلاح منسق شئون الرعاية الصحية .

و تم خلال الاجتماع عرض خطة إعادة هيكلة إدارة الوافدين متضمنة : استحداث إدارات جديدة لخدمة الطلاب الوافدين ، مناقشة الخطة و السياسات المستقبلية لجذب الطلاب الوافدين ، في إطار رؤية الجامعة لتطوير إدارة الوافدين و الخدمات المقدمة

و أكد خاطر ، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات جامعة المنصورة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و فى ضوء إستراتيجية مصر 2030 ، و الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي و التى حرصت على الاهتمام بملف الطلاب الوافدين من خلال وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، و جعل مصر مركزًا إقليميًا و دوليًا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم ، بما ينعكس على العملية التعليمية و القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم ، و تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر" و التي أطلقتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، باعتبار الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر فى بلادهم و يمثلوا قوة تسويقية كبيرة لها فى دول العالم .

و أكد على حرص على الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين ، و الاهتمام بالخدمات المقدمة لهم ، مضيفاً أن جامعة المنصورة تشهد نقلة نوعية في استحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي .و أشار الدكتور المعتصم بالله مصطفى أن إدارة الوافدين ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع آليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين لرفع مستوى الخدمات التعليمية ، و تيسير إجراءات القبول و التسجيل كما ستعمل على تعزيز الدعم الأكاديمي و الإجتماعي ، بالإضافة إلى تعزيز توفير فرص التفاعل الثقافي و الترفيهي و التي تسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.