عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

استخدم الموبايل في الصلاة.. إمام يثير الجدل بتصرفه على السوشيال ميديا

صدى البلد

حالة واسعة من الجدل أحدثها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتعد الـ35 ثانية خلال الساعات الماضية لـإمام مسجد وهو يرتدي "العمة والقفطان" ويؤم المصلين في صلاة التراويح.

و أظهر مقطع الفيديو الإمام وهو يستخدم هاتفه المحمول عقب قراءته سورة الفاتحة أثناء الصلاة وروج البعض إلى أنه إمام مسجد مصري مشيرين إلى استخدامه لهاتفه أثناء الصلاة من أجل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي . 

 ما أثار غضب الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا حيث حكم عليه البعض أن صلاته باطلة فيما تهكم عليه البعض الآخر قائلين أنه كان يجيب عن زوجته التي تسأله عن السحور. 

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل واقعة امام المسجد الذي استخدم هاتفه خلال الصلاة و الحكم في الامر … 

صلاة التراويح إمام مسجد استخدام الهاتف اثناء الصلاة إمام المسجد مستخدمي السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يقاضي رئيس اتحاد الكرة.. أول رد من بيراميدز على أزمة المنشطات

فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني تحيي حفل نقابة الصحفيين الـ83

نائب محافظ الإسماعيلية: إنشاء جسرين لغلق ترعة السويس وإصلاح الجسر المنهار

ريال مدريد يتربع على صدارة الدوري الإسباني بالفوز على بلباو بثنائية

مختار نوح: «الإخوان الحشاشين» تعبير صادق يشير إلى تغييب العقل

"الصوم والخادم" .. لقاء الخدام بمدينة العاشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

صور غريبة.. حلا شيحة تصدم متابعيها | شاهد

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

منافسة قوية على تخفيضات وعروض السيارات.. كيف يستفيد المستهلك؟

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ