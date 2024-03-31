استخدم الموبايل في الصلاة.. إمام يثير الجدل بتصرفه على السوشيال ميديا

حالة واسعة من الجدل أحدثها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتعد الـ35 ثانية خلال الساعات الماضية لـإمام مسجد وهو يرتدي "العمة والقفطان" ويؤم المصلين في صلاة التراويح.

و أظهر مقطع الفيديو الإمام وهو يستخدم هاتفه المحمول عقب قراءته سورة الفاتحة أثناء الصلاة وروج البعض إلى أنه إمام مسجد مصري مشيرين إلى استخدامه لهاتفه أثناء الصلاة من أجل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي .

ما أثار غضب الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا حيث حكم عليه البعض أن صلاته باطلة فيما تهكم عليه البعض الآخر قائلين أنه كان يجيب عن زوجته التي تسأله عن السحور.

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل واقعة امام المسجد الذي استخدم هاتفه خلال الصلاة و الحكم في الامر …