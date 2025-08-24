استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد

تستكمل محكمة جنايات المستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الأربعاء المقبل 27 أغسطس 2025، استئناف 5 متهمين بتصنيع عقار الترامادول والإتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تورطوا في تصنيع مواد مخدرة من نوع الترامادول، والاتجار في أدوية محظور تداولها قانونًا.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.