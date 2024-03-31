إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت ريهام أيمن، مرتدية بنطالا جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص وجاكيت كت باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريهام أيمن