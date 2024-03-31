أسماء جلال تكشف رأيها في تشبيهها بالسندريلا سعاد حسني| خاص

كشفت الفنانة أسماء جلال عن رأيها في تشبيه الجمهور لها بالسندريلا سعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت أسماء جلال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ردا على هذا الأمر:"أنا بموت في سعاد حسني وهي في حتة محدش هيجي زيها وبموت فيها.. بس لأ أنا مش شبهها طبعا".

وكشفت أسماء جلال عن الخادمة المفضلة لها في مسلسل أشغال شاقة قائلة:" أكتر واحدة كانت بتموتنا من الضحك انتصار كانت مش طبيعية.. ولو هجيب واحدة فيهم في بيتي هتكون إيمان السيد عشان هتأكلني أكل حلو".

كشفت الفنانة أسماء جلال عن انشغالها حاليا باستكمال تصوير مشاهدها في فيلم ولاد رزق 3، الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم.

وقالت أسماء جلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن معظم مشاهدها مع الفنان عمرو يوسف، وأنها سعيدة بهذه التجربة التي رفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة.

وأشارت أسماء جلال إلى أنها تنتظر عرض فيلمي آل شنب والفستان الأبيض، وتحضر لفيلم الأستاذ مع شريف عرفة.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.