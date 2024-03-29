أسماء جلال: أصور حاليا فيلم ولاد رزق 3 وأنتظر عرض "الفستان الأبيض"

كشفت الفنانة أسماء جلال عن انشغالها حاليا باستكمال تصوير مشاهدها في فيلم ولاد رزق 3، الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم.

وقالت أسماء جلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن معظم مشاهدها مع الفنان عمرو يوسف، وأنها سعيدة بهذه التجربة التي رفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة.

وأشارت أسماء جلال إلى أنها تنتظر عرض فيلمي آل شنب والفستان الأبيض، وتحضر لفيلم الأستاذ مع شريف عرفة ومحمد إمام.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

" ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية.