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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

“حياة كريمة” حينما تتحقق العدالة الاجتماعية| قصة أضخم مشروع تنموي بالعالم.. يستهدف حياة 60 مليون مصري

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حياة كريمة.. مبادرة السيسي لـ 60 مليون مصري بالريف بقيمة تريليون جنيه

 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، سلط الضوء علي احتياجات المصريين وأهمية رفع مستوي معيشة المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في القري بمختلف محافظات الجمهورية، فقامت الحكومة بتبني حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة مع إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة لدي المواطن.

وفي هذا السياق، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي باطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، في 15 من يوليو عام 2021، وذلك بعدما تم إطلاق المرحلة التمهيدية للمبادرة في يناير 2019 بقرار رقم 902، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري في شتي الجوانب الصحية والاجتماعية، عن طريق توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر. 

مبادرة حياة كريمة

وتعمل مبادرة حياة كريمة علي توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجًا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة، والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، وذلك سعيًا للقضاء على الفقر.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلي الارتقاء بمستوى كافة الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، وتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية مع تحقيق الاستدامة، كما تهدف المبادرة لمناهضة عمل الأطفال الخطرة والحد من التسرب التعليمي، والتوعية الإعلامية بأهمية النهوض بالأسرة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وعمرانيًا.

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة المشروع القومي لتنمية الريف المصري

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