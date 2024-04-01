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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة زوجها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت درة، مرتديه قفطان أنيق ومميز باللون اللبني الفاتح ذا نقوشات مميزة ومختلفة تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت روج باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور درة 

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