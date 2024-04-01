فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

نشرت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هاجر أحمد، مرتديه فستان طويل وجذاب باللون البيج الفاتح ليكشف عن جمالها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هاجر أحمد