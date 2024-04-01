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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبع وأصل الأعياد المسيحية.. كل ما تريد معرفته عن عيد البشارة للعذراء بإنجابها المسيح

عيد البشارة
عيد البشارة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بـ "عيد البشارة" في 7 إبريل 2024، أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

بشارة الملاك للعذراء مريم 

أصل الأعياد المسيحية

وتقيم الكنائس القبطية صلوات القداسات الإلهية على مدار اليوم، لإتاحة أكبر قدر من الأفراد للمشاركة في احتفالات عيد البشارة 2024.

ويعتبر "عيد البشارة" هو أصل الأعياد المسيحية وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بـ "السيد المسيح" ويسمى أول الأعياد لأنه لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

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أيقونة ثلاثية.. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطي بمعرض مؤقت للآثار

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متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة

وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

عيد البشارة 

بشارة الملاك للعذراء مريم 

وفى أيقونة البشارة يظهر الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المخلص الذي سيحل بسلامه على الأرض، ويحمل الملاك جبرائيل غصن زيتون رمزًا للسلام، ونظرة السيدة العذراء بريئة ومندهشة كيف يكون لها هذا وهي لا تعرف رجلًا، كما أن إشارة يد السيدة العذراء توضح خضوعها لمشيئة الله، أما ملابس السيدة العذراء وتسمى بلغة ألوان الفن القبطي إشارة إلى أنها بشر مثلنا، فهي تنتظر الخلاص وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي.

وترتدي العذراء مريم رداء أزرق لون السماء لأنها سماء ثانية بينما اللون الأحمر رمز للمجد والفداء الذي سيتممه المسيح، وشعاع النور يسقط من السماء على العذراء رمزًا لحلول الروح القدس عليها، وتظهر ستائر خلف السيدة العذراء رمزًا لخيمة الاجتماع حيث يقابل يهوه شعبه في العهد القديم والكتاب المفتوح أمامها مكتوب فيه ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل.

ولا يُفطر يوم عيد البشارة، لأنه لا يكسر الصوم الكبير لكن يُعيد فيه باللحن الفرايحي وعدم الصوم الانقطاعي.  

عيد الأعياد

وفي وقت سابق، قال البابا تواضروس الثاني، إن عيد البشارة يُسمى عيد الأعياد، وهو معين من قبل الكنيسة كعيد سيدي.

رأس الأعياد

وكان قد قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، إن عيد البشارة وهو أول الأعياد، أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث التجسد فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

البابا تواضروس 

متحف شرم الشيخ يحتفل

وكان أقام متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، معرضاً مؤقتاً للآثار تحت عنوان "البشارة و العذراء"، وذلك بالتزامن مع قرب الاحتفال بـ “عيد البشارة القبطي”.

وقالت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيًا، وهم " أيقونة البشارة، أيقونة القديس يوحنا، أيقونة القديس متي"، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية، مشيرة إلى أن الأيقونة تعد بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة، وتقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.

وأضافت المشرف العام على المتحف في تصريح ، الجمعة الماضية، أنه جرى  إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات، وأهميته وتاريخه، إضافة إلى شرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت، وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

وأشارت إلى أن المعرض المؤقت يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو المقبل .

البشارة 
عيد البشارة البابا تواضروس الكنيسة القبطية الارثوذكسية لكنيسة القبطية الأعياد المسيحية

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أيقونة ثلاثية.. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطي بمعرض مؤقت للآثار

متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة

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