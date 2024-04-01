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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو هتتجوزي في العيد.. طريقة عمل ماسك الطمي المغربي لجميع أنواع البشرة

الحمام المغربي
الحمام المغربي

تقوم بعض الفتيات بتجهيز نفسها خلال هذه الفترة لاستعداد لحفل زفافها في المنزل، وتخجل البعض منهم للذهاب إلى صالونات التجميل لعمل الحمام المغربي لتفتيح البشرة والجسم والكامل.

ويقدم موقع beauty طريقة عمل ماسك الطمي المغربي للبشرة بكون تكاليف أو مجهود.

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طريقة عمل ماسك الطمى المغربى للبشرة

تفضل البنات عمل جلسات البخار والحمام المغربي في المنزل دون أي تكاليف باهظة، لذلك تعرف على طريقة تحضير ماسك الطمي المغربي في البيت.

مكونات ومقادير عمل ماسك الطمى المغربى

2 ملعقة كبيرة طمى مغربى 

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة حليب (للبشرة المختلطة) او ربع كوب ماء (للبشرة الدهنية) او نصف فنجان زيت الارجان (للبشرة الجافة) 

خطوات وطريقة عمل ماسك الطمي المغربي

تُخلط مكونات ماسك الطمى المغربى – حسب نوع البشرة – وتمزج معًا حتى يصبح الخليط متجانسًا ومتماسكًا.

يُفرد ماسك الطمى المغربى على البشرة ويترك لمدة ربع الساعة على الأقل، وإذا كنت تريدين تقشير البشرة فعليك ترك الماسك حتى يجف الطمى على الوجه، ثم فركه فى حركات دائرية.

يُشطف الوجه بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد، ويُجفّف ثم يوضع كريم مرطب للبشرة

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