دوري أبطال أفريقيا.. رئيس سيمبا التنزاني يتوعد الأهلي بالفوز عليه في القاهرة

شارك اللاعب أحمد حسن، متابعيه، تصريحات سليم عبدالله رئيس نادي سيمبا التنزاني بشأن لقاء العودة لناديه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات صحفية: سنذهب إلى القاهرة للفوز على الأهلي".

ويعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحديد التشكيلة الأساسية لفريقه في المواجهة المنتظرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

عدد الغيابات: 8 لاعبين.

قائمة الغيابات:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمود الزنفلي.

المدافعون: ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

لاعبو الوسط والهجوم: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات: