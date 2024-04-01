أحمد حسن: لجنة التخطيط بالأهلي تجهز أسماء الراحلين وصفقات الموسم الجديد

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن اجتماع لجنه التخطيط في النادي الأهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تنتهي من إعداد توصيات ملامح الراحلين والصفقات الجديدة في الموسم الجديد ".

ويعتزم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تحديد التشكيلة الأساسية لفريقه في المواجهة المنتظرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.



عدد الغيابات: 8 لاعبين.

قائمة الغيابات:

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمود الزنفلي.

المدافعون: ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

لاعبو الوسط والهجوم: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات:

الإصابة: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

عدم القيد في القائمة الأفريقية: محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.