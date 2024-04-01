حقيقة فتح حديقة الحيوان أمام المواطنين خلال عيد الفطر

نفى أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، الانباء المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الزائرين فى أيام عيد الفطر المقبل .

تطوير حديقة الحيوان

وتسلم التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان الحديقة اعتبارا من اليوم الأحد 9 يوليو 2023، للبدء في عملية التطوير لتكون على غرار حدائق الحيوان ، كما يتم التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.



ويتم تنفيذ مخطط تطوير الحديقة من جانب تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أنه سيتم الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق ، ويتم غلق الحديقتين خلال مدة التطوير والتي سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين