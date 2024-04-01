حيلة للفرار من تمكين امرأته لمسكن الزوجية.. شاهد ماذا فعل؟

لجأ زوج إلى حيلة فور زواجه بأن قام بتسجيل شقة الزوجية باسم والدته حتى لا تتحصل الزوجة عليها وتتمكن منها في حالة انفصالهما..

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وتقدمت زوجة بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمت زوجها بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

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تقدمت الزوجة بمستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته، لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقها ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي بضم حضانة أطفالها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للأسبوع الرابع من شهر أبريل المقبل، لاستدعاء الزوج.

تتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بالطلاق أو طردها من قِبل الزوج، يشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.