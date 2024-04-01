عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيلة للفرار من تمكين امرأته لمسكن الزوجية.. شاهد ماذا فعل؟

حيلة للفرار من تمكين
حيلة للفرار من تمكين زوجته من مسكن الزوجية

لجأ زوج إلى حيلة فور زواجه بأن قام بتسجيل شقة الزوجية باسم والدته حتى لا تتحصل الزوجة عليها وتتمكن منها في حالة انفصالهما.. 

اقرأ ايضًا :

txt

الحكم على المتهم بق.تل طفلة الخصوص والشروع في إنهاء حياة شقيقها.. الأربعاء

txt

محاكمة 7 متهمين بقـ.تل شخص والشروع في إنهاء حياة نجله بالوراق.. الخميس

txt

ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.. الخميس

txt

كلمة مؤثرة.. ماذا قال الإمام في جنازة فتاة البراجيل.. شاهد بالفيديو

وتقدمت زوجة بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمت زوجها بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

اقرأ ايضًا :

txt

ختام فعاليات دورة دور النيابة الإدارية في النظام القضائي المصري.. صور

txt

حكم رادع من الجنايات للمتهم بخطف طفل في سوهاج

txt

أنهوا حياة صياد.. الحكم على 4 أشخاص بعد إحالتهم إلى المفتي غدا

txt

محاكمة 17 متهمًا بـ«الخلية الإعلامية» للإخوان

txt

محاكمة متهمين بخطـ.ف طالب في الزيتون.. الثلاثاء المقبل

txt

استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات.. الأربعاء المقبل

تقدمت الزوجة بمستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته، لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقها ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي بضم حضانة أطفالها، وقررت المحكمة تأجيل القضية للأسبوع الرابع من شهر أبريل المقبل، لاستدعاء الزوج.

تتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية ، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بالطلاق أو طردها من قِبل الزوج، يشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.

زوج زوجة محكمة الاسرة دعوي تمكين مسكن الزوجية اغرب قضايا محكمة الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

منتدى الدكتور نبيل صموئيل يناقش محاربة زواج الأطفال

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. اعرف وقتهما وعدد ركعاتهما

تعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ