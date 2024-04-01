لطلاب الثانوية العامة 2024 .. نصائح هامة أثناء فترة عيد الفطر

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة الاحتفالات المنتشرة في أيام عيد الفطر المبارك خاصة طلاب الثانوية العامة، قائلة “ اليوم بيفرق مع طلاب الثانوية العامة".

أكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أهمية تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة مع حلول أيام عيد الفطر المبارك موضحة أن أفضل أوقات للمذاكرة هي في الصباح الباكر.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع أن أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

أوضحت "شمس "، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.