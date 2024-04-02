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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر شهادة والد قاصر خدعها ضابط الشرطة المزيف

ننشر شهادة والد قاصر
ننشر شهادة والد قاصر خدعها ضابط الشرطة المزيف

ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل شهادة والد طفلة تم خداعها بكلبش الشرطة على يد ضابط الشرطة المزيف بدائرة قسم شرطة العمرانية.

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قال والد الطفلة المجني عليها أن ابنته تركت منزل أسرته في تاريخ حدوث الواقعة وأنها عقب علمه بوجودها عند عمتها بالهرم وحضوره لها أخبرته بما حدث معها.   

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «حسن . ع . ع»، بخطف المجني عليها الطفلة «رقية» والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا بطريق التحايل مستغلا حداثة سنها بأن أشهر لها قيد يشبه القيد الحديدي موهمًا إياها بأنه ضابط ومستغلا براءتها وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من استدراجها لمسكنه.

وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجنايتين آخرتين إلا وهما أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر مستغلا حداثة سنها وعقب اتمامه للجرم محل الوصف السابق بأن أدخل الغش والتدليس عليها وأوهمها بأنه سيتزوجها مما شاب إرادتها بعيب من عيوب الرضا فوافقت على معاشرته بأن قام بإسجائها على أريكة وحسر عن كليهما ملابسهما واعتدى عليها.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن قام بتكبيل يدها خلفها والإمساك بهما عنوة لشل مقاومتها وكتم فمها واعتدى عليها.

وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.   

كلبش ضابط شرطة مزيف العمرانية صدى البلد خطف قاصر

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