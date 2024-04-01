في 4 خطوات.. اعرف كيفية استخراج إعلام وراثة

4 خطوات فقط يجب اتباعها عند استخراج اعلام الوراثة، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري تلك الخطوات، والتي تتمثل في:

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1- يتقدم أحد الورثة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبًا تحقيق وفاة وورثة من ذكر أسمائهم بالطلب، ويرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.

2- يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر فإذا تم إعلانها فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.

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3-في حالة عدم إعلان الورثة يستلزم حضورهم جميعا ويسمع القاضى لشاهدين تكون أسماؤهما مذكوره في الطلب وهم الورثة.

4- يقرر القاضى بإصدار إعلام الوراثة مثبتًا به اسم وتاريخ وفاه الموروث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية ليتمكن فيما بعد مقدم الطلب أو أحد الورثة من استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

تعتبر قضية المواريث أحد أبرز القضايا التي تسبب الكثير من الخلافات بين الورثة الشرعيين، وقد يلجأ أحد الأبناء إلى تقديم إعلام وراثة على غير الحقيقة، وهو ما واجهه قانون العقوبات، بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن والغرامة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 226 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.