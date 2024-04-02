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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ضيق جدا.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة جريئة

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الأسود ضيق جدا يبرز انوثتها، مكشوفا من الساقين، أشعلت به السوشيال ميديا وأثارت جدلا واسعا.

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وحملت جورجينا حقيبة متوسطة الحجم باللون الاحمر، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود لإبراز أناقتها.

وخطفت جورجينا رودريجيز الأنظار بتسريحة شعرها، حيث اعتمدت على الشعر المبلل المرفوع لأعلى دون أي اكسسوارات.

كما ارتدت مجموعة من المجوهرات الثمينة في اليد والاذن لاستكمال إطلالتها اللافتة.

جورجينا
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