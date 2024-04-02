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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أنوثتها بإطلالة لافتة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة لافتة، مرتدية فستان باللون الأبيض قصير فوق الركبة من الأمام ومن الخلف طويل وواسع ذات كرانيش لافتة.

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وانتعلت اسما ابراهيم حذاء جذاب باللون الأبيض يبرز أناقتها، وارتدت مجموعة من المجوهرات في الرقبة واليد لاستكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية ، وضعت اللون الأحمر الداكن في الشفاه مع البلاشر الترابي اللامع على الوجنتين والهايلايتر الخفيف، وتركت خصلات شعرها المموج بطريقة مميزة أعلى الكتف.

أسما إبراهيم 
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