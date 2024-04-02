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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ دورة تدريبية لإعداد كوادر لنشر ثقافة التطوع

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

نفذ مركز شباب الحصايا والحكروب بمدينة أسوان دورة تدريبية عن القيادة التطوعية وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، لأندية التطوع بهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

وألقى الدورة التدريبية الدكتور محمد عباس أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسوان حيث تناول فيها تعريف القيادة والتطوع ، وأشكال وأنواع العمل التطوعي ومبادئه وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، ودوافع العمل التطوعي وأهدافه، ودور المتطوعين في نشر ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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أنشطة شبابية 

بالإضافة إلى المهارات الأساسية التي يجب أن تكون في المتطوعين، وكيفية إختيار قادة فاعلين داخل مراكز الشباب ممثلين لأندية التطوع وناقش الشباب المتطوعين المحاضر فى كيفية نجاح المبادرات المجتمعية .

وتهدف الدورة إلي تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة وإكسابهم المهارات الاساسية ونشر ثقافة التطوع والعمل التطوعي في المجتمع. 

 

 

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