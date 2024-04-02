أمين تنظيم حماة الوطن يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة

هنأ الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء ولايته الجديدة التي تعقب حلف اليمين والذي أقيم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

وقال العطيفي إن حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب التي دعمت السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية، وإننا اليوم نجدد العهد والثقة في قيادتنا السياسية، لولاية جديدة، حيث تستكمل الدولة المصرية بناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح العطيفي أن خطاب الرئيس جاء واضحاً يرسم ملامح تحدث فيها بصراحة مطلقة للشعب المصري عن التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلى أن حديثه بمثابة رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، وميثاق عمل للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى جادة في ولاية الرئيس الجديدة نحو استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة وجني ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تبني إصلاح مؤسسي شامل يشارك فيه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع.

واختتم تصريحه بالقول :" تحيا مصر بشعبها ورئيسها ومؤسساتها الوطنية المخلصة، فالرئيس السيسي دوماً يؤكد أنه رئيس لكل المصريين .