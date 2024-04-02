والدة الطفلة جوري: المتهم عمل حاجات وحشة مع ابنتي| خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم في القضية المعروفة باختطاف الطفــلة جوري والتعدي عليها جسديّا واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدتها

نص أقوال اقوال والدة جوري

س: ما طبيعة علاقتك بالمجنى عليها جوري وما عمرها ؟

ج: بنتي وعمرها ٨ سنين

س: ما هي معلوماتك؟

ج: اللى حصل إن ولادي بينزلوا يلعبوا في الجنينة اللى تحت البيت، وهى بتاعت الشقة اللي ساكن فيها المتهم، واللي حصل إمبارح إن كان عندنا ضيوف، ولما رجعت بنتي لقيتها خايفة مردتش أكلمها، وسبتها راحت نامت، وبعد شويه رحت أصحي بنتي قولت اطمئن عليها واسألها لقيتها خايفة وسألتها مالك قالتي إن المتهم قلعها البنطلون وحط يده عليها وعلى جسمها وسألتها إذا كان قلع قدامها قالتلي أيوه، وعمل حاجات وحشة، وبعد كده خدتها عشان أحميها، واتكلمت معاها لقيت في دم ففهمت اللي عمله ورحت حررت محضر في القسم.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة جوري والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر - سنة ميلادية كاملة؛ وذلك بالقوة والتهديد، مستغلًا حداثة سنها إذ ارتأي في حداثة سنها وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً إياها بقيامه باللهو واللعب معها.