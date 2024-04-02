هل يجوز قراءة كتاب عن الإلحاد؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول هل يجوز أن أقرأ كتب أو قصص تتحدث فى الإلحاد من أجل الإطلاع؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "إحنا نقرأ فى كل حاجة اللى يتعلق بالإلحاد والفساد وقلة الديانة وقلة الأدب، إحنا مش بنخاف من حاجة، ولازم بعد ما نقرأ نبحث عن الحقيقة ونسأل".



وتابع: "القضية إنك أنت فى زمن تحتاج أن تكون عارفا وعالما بحقائق الأشياء، قد يكون الاطلاع فى غاية الأهمية وسبب فى هداية الكثير، وعندما تقرأ هذا لازم تقرأه بعين ناقده أفهم وارد عليه واسأل عنه".