عبد الفتاح الطاروطي بمملكة الدراويش: المتصوف أكثر الناس بُكاء لمحاسبة نفسه

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى، أخفى أولياءه في خلقه حتى لا يبغي أو يفخر أحد على أحد، والولي يرى في نفسه النقص والتقصير دائمًا.

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أنه حين يبكي الانسان ندمًا على الذنب والتقصير والغفلة، فهذا أمر مقدر عند الله، بل هو سبيل الوصول إليه.

وأكد على أهمية أن تكون الصلة بالقرآن الكريم دائمة، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها، لذلك بعد رمضان يجب أن نلتزم بالأمور الحسنة التي كنا نفعلها خلال الشهر الكريم.

وأكمل: نسيان القرآن الكريم وهجره بعد حفظه من الذنوب الكبيرة، وأعظم الطرق إلى الله هو القرآن الكريم.

واختم الطاروطي أن المتصوف من أكثر الناس بُكاءً، فهو يبكي على نفسه وحاله ودنياه وما فاته في حق الله، وهذا البكاء ليس ضعفا بل قمة العظمة، فهذه الحسرة هي محاسبة للنفس.