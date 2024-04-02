الرقابة المالية: 8 مليارات جنيه حجم استثمارات صناديق التأمين خلال 3 أشهر

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2023 (أكتوبر حتى ديسمبر) بنسبة 46.3 % على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2023، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 7.9 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بمعدل نمو46.3%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية المسئولة عن الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ،ب -ودائع -وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية) وذلك وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 25.8 مليار جنيه خلال 2023 مقابل نحو 105.4 مليار جنيه 2022، بمعدل نمو 28.2%.

مستهدفات الهيئة

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات.