خالد الجندى يكشف عن أنوار قرآنية فى "آيات السخرية"

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أنوار قرآنية فى تفسيره لسورة الهمزة، قائلا: إن هناك بعض الآيات في القرآن تدعى "آيات السخرية"، وتجد القرآن يسخر من شخص فى جهنم فى قوله تعالى: «ذق إنك أنت العزيز الكريم».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: «يعجبني القرآن عنما يرد الصاع صاعين، هناك آيات في القرآن تسمى آيات السخرية، كما يسخر القرآن من شخص في جهنم ويقول: «ذق إنك أنت العزيز الكريم».

وأوضح: "هل هو عزيز وكريم؟ ده بيتضرب بالنعال على دماغه في جهنم، وكذلك قوله تعالى: «وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ» هو ربنا له شركاء؟ لا لكنه يتهكم عليهم ويسخر منهم".

وتابع: "القرآن كمان يقول فى قوله تعالى: «وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ»، هل الماء المهل الذي يشوي الوجوه إغاثة! ده مصيبة، ده أسلوب السخرية، فى القرآن".



وأشار إلى حديث سيدنا إبراهيم مع قومه بشأن الأصنام: «قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ»، موضحًا أن سيدنا إبراهيم يعلم أن هذا الصنم حجر ولكنه كان يسخر منهم.