رئيس جامعة المنصورة الأهلية يوجه بالبدء في خطة تدريب للعاملين والفنيين

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية الاجتماع الدوري مع أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، بحضورالدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي للجامعة الأهلية، أسامة موسى المشرف على شئون مقر الجامعة، والدكتور وليد الطنطاوى المشرف على شئون التعليم والطلاب، و مديرو البرامج وعمداء الكليات بالجامعة.

وقدم خاطر التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما قدم الشكر والتقدير الى مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة لما بذلوه من جهود خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود وتحسين وتطوير مستوى العمل.

وتناول اللقاء متابعة سير العملية التعليمية وامتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني ودراسة الاستعدادات للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، كما تناول اللقاء الوقوف على مدى جاهزية المعامل والمدرجات للبرامج الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسي المقبل.

كما استمع الى الاقتراحات الخاصة بالجهاز الإداري لتطوير منظومة العمل بالجامعة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العملية التعليمية للوصول بالجامعة إلى الصفوف الأولى لتنافس كبرى الجامعات.

ووجه رئيس الجامعة بالبدء في خطة تدريب العاملين والفنيين على أحدث النظم التكنولوجية واستخدام كل الإمكانيات المتوفرة بالجامعة لتحقيق الاستفادة القصوى لتنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم حرصا على تقديم خدمة متميزة في جميع المجالات.

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