خالد نور وولده نور خالد الحلقة 9.. لغز جديد فى أزمة الأب وابنه

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل خالد نور وولده نور خالد الكثير من المواقف الكوميدية بين شيكو وكريم محمود عبد العزيز

وبدأت الحلقة بدخول والدة شيكو الغير حقيقة المستشفى بعد علمها بعودة والد شيكو الحقيقى إلى الحياة حيث أنها لم تستوعب وجود نسختين من نور خالد مع وجود اب له فى نفس سنه.



كما شهدت الحلقة أيضا فشل الدكتور علمي فى الحصول على تفسير لما حدث أثناء الانفجار وأكد للمهندس خالد نور أن هذا الاكتشاف لو تم اثباته سوف يحصل على جائزة نوبل.



وأختتمت الحلقة بوجود شخص مجهول الهوية ويبدو عليه على علم بما حدث وقت الانفجار حيث ظهر وهو يتحدث لشخص اخر فى التلفون قائلأ: مش تقولى أن الواد لقى أبوه علشان نتصرف ويبدو أن هناك سر جديد سوف يتم الكشف عنه فى الحلقة القادمة.

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد.



