مبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان جوروجينا الأخير

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت جورجينا، مرتديه فستان أنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر فستان جورجينا من ماركه ALAiA 10.539 ريال سعودي أي ما يعادل 134.372 جنية مصري

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البني اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت جورجينا، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور جورجينا