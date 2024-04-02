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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 24 .. رسالة لحمادة هلال تكشف له قصة الجدرية المسحورة

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" الحلقة 24 أحداثا مثيرة، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديا جديدا بعد خروج دخان كثيف من اللوحة الجدارية الموجودة في شقة مدام حكمت، أدى الدخان إلى إصابة حكمت بالإغماء، وكشف فحص الطبيب عن عودة السرطان في جسمها مرة أخرى.

شهدت الحلقة أيضا صراعا بين زين (محمد عز) ومنال (دنيا عبدالعزيز) بعد سرقة مخزنه والأثار التي كانت تتواجد فيه، وقام زين بضرب منال ظنا منه أنها السبب، مؤكدا أنه تزوج منها فقط من أجل أختها رحاب (هبة مجدي)، ورفض طلاقها إلا بعد إعادة المسروقات إليه.

كشفت الأحداث أن اللوحة الجدارية هي البوابة الرابعة من أبواب الجن التي فتحت لصابر المداح، ويبدأ المداح في البحث عن تفاصيل اللوحة ويكتشف أنها بعنوان "لوحة الإنس والجن" وتجمع بين رسومات متعددة لوجه الشيطان والدجال.

يسيطر عبدالرازق (صبحي خليل) وزوجته على شركة حسن سلام (خالد سرحان) والفيلا بكل أراضيه بعد تزوير الأوراق والتوكيلات، بمباركة الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

يظهر الجن قزح (فتحي عبدالوهاب) لحكمت وهي على فراش المرض ويهددها بالموت إذا تعاونت مع صابر المداح.

تنتهي الحلقة بإرسال حكمت رسالة على واتساب صابر المداح تؤكد له أنها باعت نفسها للشيطان ولا تريد أذيته، وأن سر الجدارية مع شخص يدعى دكتور صبحي عبدالخالق عالم مصري عايش في اسكندرية هو من سيساعده في إغلاق لعنة اللوحة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
مسلسل المداح أسطورة العودة
حمادة هلال حمزة العيلي هبه مجدى خالد سرحان دنيا عبد العزيز مسلسل المداح 4

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