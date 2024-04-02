«الهجرة الدولية»: 53 ألف شخص فروا من العاصمة الهايتية خلال مارس

بسبب انعدام الأمن

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 53 ألف شخص فروا من بورت أوبرنس عاصمة هاييتي خلال الفترة من 8 إلى 27 مارس الماضي، هربا من عنف العصابات الذي تشهده العاصمة.

وأوضحت المنظمة - حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن " الهجمات وانعدام الأمن السائد دفع المزيد من الأشخاص إلى مغادرة العاصمة بحثا عن ملجأ في المقاطعات معرضين حياتهم للخطر عبر سلوك طرق تسيطر عليها العصابات".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد حذر في وقت سابق من أن انعدام الأمن المستمر في هايتي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد، ومع ذلك يواصل العاملون في المجال الإنساني على الأرض تقديم المساعدة الطارئة بشكل يومي.