محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك.. تفاصيل

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوك توك علي مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفرالشيخ، طبقاً للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

تضمن القرار تحديد تعريفة أجرة (التاكسي) بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، وتحدد تعريفة أجرة( التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القري وعلي كافة الطرق بأنواعها، علي أن يتم وضع استيكر علي سيارات التاكسي والتوك توك موضحاً علية خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما نص القرار علي تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير ( التاكسي - التوك توك ) بتحصيل مبلغ 1500جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوك توك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمده 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.