وزير الأمن الإسرائيلي يتهم الشاباك بالفشل في حماية نتنياهو

اتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء رئيس الشاباك رونين بار، بتجاهل التهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن كافحت الشرطة لنشر إجراءات السيطرة على الحشود في مظاهرة مناهضة للحكومة خارج منزل نتنياهو.

وزعم بن جفير أنه تواصل مع رئيس الشاباك الأسبوع الماضي بشأن ما يقول إنه إهمال أمني حول نتنياهو، ولكن |تم الرد عليه بالرفض"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب بن غفير عبر حسابه بمنصة "إكس": "أطالب بأن يستيقظ الشاباك ويأخذ على الفور حماية رئيس الوزراء وعائلته على محمل الجد"، مضيفا "أن الوضع الذي يخترق فيه آلاف الأشخاص الحواجز القريبة من منزل رئيس الوزراء ويغض الشاباك الطرف هو أمر غير مقبول".