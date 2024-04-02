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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم إسرائيل بالسعي إلى تأجيج النزاع في الشرق الأوسط

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

اتهمت روسيا، مساء اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالسعي إلى "تأجيج" النزاع في الشرق الأوسط، محملة إياها مسؤولية الضربة "غير المقبولة" التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 13 شخصا.
وندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - بـ"الانتهاك الصارخ" لسيادة سوريا، موضحًا أن موسكو ترى أن هذه الأفعال العدوانية من جانب إسرائيل تهدف إلى تأجيج النزاع، مضيفا "أنها غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".
وكانت إيران قد أكدت احتفاظها بحق الرد بعد الهجوم الذي استهدف مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل أشخاص، بينهم قيادي وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.

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