مسلم: بيكا وشاكوش وعمر كمال ما طوروش من نفسهم

كشف مطرب المهرجانات مسلم عن موقف سيئ جمعه بالمنتج أحمد السبكي قائلاً: "كنت صغير ونزلت القاهرة رحت للسبكي، دخلت سلمت ورفض السلام عليا، وبصلي من فوق لتحت وقالي يالا يبني على إسكندرية مبنساعدش حد هنا، ومشيت من الدقي لصلاح سالم بعيط ومنهار، لكن بشكره دلوقتي لأنه اداني طاقة وغل للشغل، ووصلت للي بحلم بيه بس عمري ما انسى الموقف ده، وطلب اشتغل معاه في حاجة ورفضت، وابنه كريم صاحبي وعندي أغنية في فيلم شقو، وفيه دور جايلي وفيه نجوم كبيرة زي ماجد الكدواني وعمرو عبد الجليل".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عمري ما اتخانقت مع بيكا وشاكوش وعمر كمال، وكانوا ناجحين مع بعض لكن دلوقتي خلاص عشان مطوروش من نفسهم.

وتابع "مسلم" : كانوا بيعملوا الموسيقى واحدة وبيغيروا الصوت بس مفيش جديد، مفيش سكة جديدة، اللي نجح ويجز وعفرتو انهم عملوا سكة جديدة، وطوروا ولما كنت في حفلاتهم لقيت ناس سنها كبير في الحفلة".



