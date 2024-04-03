الأعنف منذ 25 عامًا.. رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، رفع قوة زلزال تايوان إلى 7.7 درجة من 7.5.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في الجزيرة والدول المجاورة لها.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين في تايوان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال مسؤولو الزلازل إن هذا أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضًا تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن سكان أجزاء من مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين شعروا بالهزات.

وذكر وو شين فو، مدير مركز رصد الزلازل في تايبيه: "الزلزال قريب من الأرض وهو سطحي. وشعر به سكان جميع أنحاء تايوان والجزر البحرية. إنه الأقوى منذ 25 عاما".

وفي سبتمبر 1999، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة تايوان، مما أسفر عن مقتل 2400 شخص وتدمير 5000 مبنى.