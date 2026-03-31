مطروح الخير.. المحافظ يتابع تقديم الخدمات لأهالي النجيلة

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، استمرار جهود وفعاليات مبادرة "مطروح الخير"، التي تستهدف الوصول إلى القرى والتجمعات ، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ونجحت القافلة فى الكشف وعلاج 20 رأس أغنام (حالات باطنة) مع تقديم الأدوية اللازمة، والكشف على 500 رأس دواجن، إلى جانب تجريع وعلاج وقائي لـ3600 رأس أغنام.

وفي القطاع الطبي، تم توقيع الكشف على 350 حالة من خلال سيارات العيادات المتنقلة، مع تقديم خدمات طبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المبادرات الصحية والفحوصات والتحاليل وخدمات الأسنان.

كما تضمنت الفعاليات في قطاع الشباب والرياضة تنفيذ أنشطة رياضية بمشاركة 100 طالب، بينما قدمت الخدمات الثقافية أنشطة تثقيفية عبر سيارة مكتبة مصر العامة لـ50 طفلًا.

وفي قطاع الأحوال المدنية، تم استخراج 30 بطاقة رقم قومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فيما قامت مديرية التموين بتوزيع سلع مخفضة لـ300 مواطن، وجرى توزيع 350 قطعة ملابس مجانية ضمن معرض "ستر وغطا" في قطاع التضامن الاجتماعي.

كما استقبلت شركة مياه الشرب 30 شكوى وخطابًا للعمل على حلها، بينما اختبر فرع تعليم الكبار 32 مواطنًا تمهيدًا لمنحهم شهادة محو الأمية.

وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ أنشطة طلابية بمدرسة سمالوس للتعليم الأساسي بمشاركة 100 طالب، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية من مديرية الأوقاف والأزهر حول المشاركة المجتمعية بحضور 100 طالب، وندوة لمركز الإعلام ووحدة حقوق الإنسان ووحدة السكان لـ40 سيدة، وندوة عن تكافؤ الفرص بمشاركة 35 طالبًا وسيدة.

وعقد اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، لقاء مجتمعي بحضور السكرتير العام، نقل خلاله تحيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح لأهالي قرية المثاني، كما تم استعراض أبرز المشكلات والمقترحات، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.