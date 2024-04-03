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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب الحاجات المجنونة.. «مسلم»: مدمن لبس وبدفع 200 ألف جنيه شهريًا لشرائه|فيديو

مسلم
مسلم

علّق مطرب المهرجانات مسلم على حبه للملابس الغريبة المثيرة للجدل قائلاً: "كان نفسي في حاجات قبل ما اتشهر، وبقيت مدمن لبس و24 ساعة في زارا، وروحي فيه، وفي حاجات بجيبها من بره، وزارا بجيب منه لبس اجمد من جوتشي وديور، وأنا بعشق اللبس، وبشتري بـ 200 ألف في الشهر لبس".

وقال “مسلم”، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يوم الخطوبة لبست شيفون عشان مختلف وبحب الحاجة الغريبة. 

 

وتابع "مسلم" طلعت في حفل العلمين بكروب توب، وبحب الحاجات المجنونة دي والهجوم نجاح، والعرق الصعيدي ده للحاجات التانية، وبحب الموضة لكن عمري ما ألبس حلق ولا أدق وشم، ولبسي الغريب متطلبات شغلي لكن مش بمشي بيه في الشارع".


 

 

مسلم مطرب المهرجانات المهرجانات

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