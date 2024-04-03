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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم: عندي حتتي بعيد عن مطربي المهرجانات.. ومش شايف منافس ليا

مسلم
مسلم

علق مطرب المهرجانات مسلم على مقارنته بنجوم الغناء ومطربي المهرجانات  قائلاً: "أغنية يا أصفر كانت من وحي خيالي وكان فيه مشكلة ساعتها معايا، وهي سبحان الله نجحت، وغنيتها لواحد كان صديقي جدًا، ودلوقتي حبيبي وبموت فيه، وهو حودة بندق، وهو دلوقتى اخويا، كانت مشكلة واحنا صغيرين وهو طالع من قبلي وهو محترم ومن الناس اللي شقيت ولما اتشهرنا مع بعض حصلتلنا عين بعدتنا عن بعض، فا استفزني بالكلام رحت رديت عليه بالشغل، وغنيتهاله، واتحسدنا لأننا نجحنا مع بعض كتير زي اغنية خطر جايبة 140 مليون وعاملين البوم مكسر مصر".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "المقارنة بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق، كل واحد ناجح في حتته، وانا مش شايف نفسي مع دول، مش معنى كده انهم وحشين، انا صنعت حتة ليا، انا مش شايف منافس ليا، ولما بغني مع اي حد، بحط حتتي، ودي أجمل حاجة بعملها، مش عايز انافس غير نفسي، والطمع في البني آدم، وفيه اعلى من عمرو دياب، وحسين الجسمي اعلى واحد في العالم ليا، وعمرو دياب 40 سنة على القمة عشان تقيل ومختفي دايمًا. 

وأردف "مسلم" نفسي اتميز زي سعد لمجرد، لأنه سكتي، وعمرو دياب مش محتاج حد يقلده لان صوته عادي، ومش قوي صوتياً، لكن تسمعه تحبه، أما أنا الاتنين، لو ربنا كرمني ووقفت قدامه هنشوف الحتة دي، لأن هيبقى رأي الناس، وأنا 23 سنة وعامل كده ما بالك لو 30 سنة هوصل لفين".  

 

 

مسلم المهرجانات مطرب المهرجانات عمرو دياب حسين الجسمي

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