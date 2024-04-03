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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مميزاتها هتبهرك.. تكنو تطلق سلسلة Camon 30 بقدرات تصويرية جبارة

Camon 30
Camon 30

قدمت شركة تكنو Tecno، سلسلة Camon 30 المكونة من أربعة هواتف قوية خلال MWC 2024 في برشلونة، وهي تتضمن هاتف Camon 30، وCamon 30 5G، وCamon 30 Pro، والطراز الأقوى Camon 30 Premier.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بدأت تكنو في طرح إصدارات سلسلة Camon 30 الرئيسية في السوق، في حين سيصل الطراز الرائد في وقت لاحق من شهر أبريل، إليك فيما يلي أبرز المواصفات التي تقدمها الإصدارات الثلاثة.

 

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مواصفات سلسلة تكنو Camon 30

يتم تشغيل طراز تكنو Camon 30 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200، ويحتوي على كاميرتين في الخلف بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.56 بوصة، تدعم ميزة OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر مميز بدقة 50 ميجابكسل.

Camon 30 Pro

وبينما يعمل هاتف تكنو Camon 30 5G، بواسطة معالج آخر من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Dimensity 7020 ولكنه يتطابق مع شقيقه Pro في بقية المواصفات، من بينها شاشة من وع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD +، كما أنه كاميرا سيلفي مميزة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، مع مستشعر أصغر بنسبة 1/1.57 بوصة.

Camon 30 Pro

وأخيرا، يحتوي هاتف تكنو Camon 30 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 70 وات، ويتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك Helio G99 والذي يعد من أبرز مميزاته.

Camon 30

وتتوفر هواتف تكنو الثلاثو Camon 30 Pro، وCamon 30 5G، وCamon 30 4G، للبيع في أسواق مختلفة في إفريقيا، وستتوسع السلسلة تدريجيا لتشمل أكثر من 70 سوقا حول العالم، وساعلن الشركة عن الأسعار بشكل منفصل لكل منها وفقا للسوق الفردية.

Camon 30
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