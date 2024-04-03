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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بشاحن خارق.. موتورولا تطلق وحش الفئة المتوسطة الجديد Edge 50 Pro

Edge 50 Pro
Edge 50 Pro

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

وبحسب ما ذكره وقع "gsmarena"، يأتي هاتف موتورولا الجديد Edge 50 Pro، في عبوة بيع بالتجزئة خالية من البلاستيك وصديقة للبيئة ومصنوعة من 80% من المواد المعاد تدويرها، تتضمن كابل شحن، وأداة إخراج بطاقة SIM، وحافظة واقية "صديقة للمناخ" تتوافق مع لون الهاتف الذكي، ومحول طاقة.

 

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge 50 Pro

زودت موتورولا هاتف Edge 50 Pro، بلمسة نهائية مصنوعة من الجلد النباتي من السيليكون، حيث تم تصميم الغطاء الخلفي لإصدار الهاتف باللون الأرجواني أو ما تتطلق عليه الشركة اسم Moonlight Pearl من قبل بيت التصميم الإيطالي Mazzucchelli 1849.

Edge 50 Pro

ويأتي هاتف موتورولا Edge 50 Pro، بشاشة منحنية من نوع pOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، تبلغ 1220 × 2440 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 144 هرتز، مع ذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR10+، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass.

Edge 50 Pro

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Edge 50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 3، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Edge 50 Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Edge 50 Pro، بكاميرا Pro-Grade مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل تعمل كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، تعمل كـ كاميرا ماكرو، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14، مع واجهة Hello UI الجديدة، وقالت موتورولا إن الهاتف يخلو من تطبيقات الطرف الثالث المثبتة مسبقا، كما وعدت بتوفير 3 سنوات نت ترقيات أندرويد و4 سنوات من التحديثات الأمنية.

Edge 50 Pro

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن الخارق السريع بقدرة 125 وات، وفقا لمعيار TurboPower، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن السلكي العكسي بقدرة 10 وات.

وشتمل بقية ميزات Edge 50 Pro، على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وبالنسبة لميزات الاتصال يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشريحة اتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0، ودعمت موتورولا هذا الهاتف بشرائحتي اتصال Nano-SIM، ومكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، وفتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتوفر هاتف موتورولا Edge 50 Pro، للبيع في الهند باللون الأسود والأرجواني والرمادي، مقابل سعر يبدأ من 383 دولار (أي ما يعادل 18 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Edge 50 Pro
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