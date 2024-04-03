بداية من اليوم.. صرف معاشات اتحاد المهن الطبية

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) عن بدء تحويل المعاشات دفعة مايو عن أشهر ( أبريل - مايو – يونيو ) 2024 لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم اعتباراً من اليوم بجميع البنوك.

يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الاتحاد في جلسته التي عقدت فى العشرين من فبراير الماضي عن صرف معاش شهر مايو للأعضاء وأسرهم مبكراً عن موعده بمناسبة الأعياد على أن يتم ذلك في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

يشار إلى أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 121 ألف عضواً، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 463 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

َولإبلاغ الأعضاء، أرسلت إدارة النظم والمعلومات، أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش اليوم.

وجدير بالذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية يقدم معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية: