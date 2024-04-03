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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"مصر بتتغير للأفضل" يدشن ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

صدى البلد

دشًّن برنامج "بالوعي..مصر بتتغير للأفضل" بوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات "ليالي رمضان التوعوية" بالمناطق المطورة بدائل العشوائيات في إطار جهوده المستمرة في تعزيز الوعي الإيجابي لدى المجتمعات المحلية سواء في الريف، أو في المناطق الحضرية والمطورة.

وقد انطلقت الليالي بمنطقة أهالينا، بالتعاون مع جمعية تواصل، وسط إقبال جماهيري غفير من أهالي المنطقة ومن الشركاء المحليين بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية.

وتضمن الاحتفال عروضاً فنية اشتملت على فن التنورة، والأنشطة الثقافية والرمضانية، خلاله مجموعة من الفقرات التراثية وفن التنورة والفنون الرمضانية المختلفة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تم تنفيذ ندوات مفتوحة للتوعية حول موضوعات اجتماعية عدة تشمل التربية الإيجابية ومنع العنف ضد الأطفال، وأهمية دور الأسرة في تكوين وبناء شخصية أبنائهم، هذا بالإضافة إلى تشجيع المواطنين في سن الشباب على العمل، وسبل تطوير المهارات الحرفية والفنية.

كما تم عمل حوار مفتوح مع الأمهات حول الصحة والتغذية والسلوكيات الصحية السليمة الواجب اتباعها لتنشئة الأطفال على أسس صحية وسليمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعريف الأهالي والحضور بالمناطق المستهدفة بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات الأسرة والطفل، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تقديم ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال وأخيراً قدمت جمعية "تواصل" عرضاً مسرحياً باستخدام الفن كطريقة للتوعية ونشر المعرفة بشأن القضايا المجتمعية التي تساهم الوزارة بنشرها، هذا وقد كان من أبرز الأنشطة في تلك الاحتفاليات تواجد المتطوعين بين الأهالي، وقيامهم بالتواصل معهم والاستماع اليهم والاستجابة لكثير من مطالبه.

وقد قام برنامج "بالوعي... مصر بتتغير للأفضل" بوزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع شهر رمضان المعظم، بتوزيع أكثر من 11 ألف كرتونة رمضانية لسكان مناطق سن العجوز وروضة السيدة والمحروسة ومنطقة معا لتوفير إحتياجاتهم من الموارد الغذائية خلال الشهر الكريم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومع الرائدات المجتمعيات والمتطوعين، وبلغت تكلفة المساعدات العينية، خلال شهر رمضان، في تلك المناطق حوالي 12 مليون جنيه.

وتقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بالشكر لمتطوعي الهلال الأحمر المصري، مثمنة جهودهم التطوعية وتعاونهم الصادق والدؤوب في تنظيم وتيسير عملية توزيع ونقل المساعدات الاجتماعية لكل الوحدات السكنية لضمان وصول المساعدات لكافة سكان المنطقة.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة "بالوعى... مصر بتتغير للأفضل" بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، حيث قام بتنفيذ العديد من القوافل التنموية لخدمة هذه المناطق.

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