الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى سابقين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وقا" إن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وعدد من عمال غزة، أثناء تواجدهم في مدينة رام الله.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وجنين، وقلقيلية، وأريحا.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطنينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (7990)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.