جمعية شباب الأعمال تدعو لمنح القطاع الخاص أولوية في الولاية الجديدة للرئيس

تقدمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة أداء اليمين الدستورية للولاية الجديدة للرئيس.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلع إلي مزيداً من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية واجرائية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني.

واضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وانشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني يبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.

وأكد أبو باشا، أن شباب الأعمال لهم دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي، واستمرارهم في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.