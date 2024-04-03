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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"ستظل مصر بموقع الريادة"| الخشت يقدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلف اليمين الدستورية

صدى البلد

يتقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

كما قدم الدكتور الخشت التهنئة للرئيس السيسي لفوزه بجائزة رجل السلام من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعى أبنائه وحسهم الوطنى بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، والجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي فى مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات تميز على جميع المستويات التعليمية والبحثية وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

جدير بالذكر أن المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية حيث شهدت اللجان الانتخابية مشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية على مدار ثلاثة أيام لمنتسبي جامعة القاهرة، وقدمت مسيراتهم صورة مشرفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

الخشت جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة السيسي أداء اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة التهنئة للرئيس السيسي جائزة رجل السلام جائزة رجل السلام من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط

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